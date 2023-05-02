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Ульянов Борис Егорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ульянов
Имя
Борис
Отчество
Егорович
Дата исполнения приговора
09 октябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 359
Источник
Скан
Оригинальная запись
12305. УЛЬЯНОВ БОРИС ЕГОРОВИЧ, 48 л.,Орловск. г., б. Мценск. у., Плехановск. в., д. Торкуновки. Орловск. Губсуд. Ст. 114а, лиш. св. 1 г. П. В. 3. С. 9/Х—24.

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