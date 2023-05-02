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Николай Иван Луппов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Николай
Имя
Иван
Отчество
Луппов
Дата исполнения приговора
24 июнь 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 247
Источник
Скан
Оригинальная запись
97156. НИКОЛАЙ, ИВАНЪ ЛУпПОВЪ (онъ же Суручанъ), 52 л. К. изъ сс. Енисейск. у., Анциферовск. в., д. Баженовой, рд. Кишинев. у., Сырѣцк. в., въ д. Дышканахъ; — Красноярск. О. С., 20 Мая 911, 152¹ и 1 ч. 1654¹ У., арест. отд. 1½ г., съ зач. 6 м. предв. заключ. Исп. 24 Іюня 911. | 25 Нояб. 92 г. Тобольск. Губ. С., за кражу, арест. отд. 2½ г.

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