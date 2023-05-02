Николаев Егор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНиколаев Егор Николаевич

Николаев Егор Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Николаев
Имя
Егор
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
27 март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 185
Источник
Скан
Оригинальная запись
27187. НИКОЛАЕВ, ЕГОР НИКОЛАЕВИЧ, 16 л. Гр. Клинск. у., Калужск. в., с. Стрелова; — Н. С. Сокольническ. р. г. Москвы. Праздношатат., лиш. св. 6 м. Исп. 27 марта 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.