Гузеров Кирилл Кондратьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гузеров
- Имя
- Кирилл
- Отчество
- Кондратьевич
- Дата исполнения приговора
- 03 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 102
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3556. ГУЗЕРОВ КИРИЛЛ КОНДРАТЬЕВИЧ, 35 л., Гомельск. у., Чечерск. в., д. Сопрыки. Гомельск. Губсуд. Ст. 105, пор. пр. 2 г. Срок исп. не указ. осужд. 3 окт. 923.
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