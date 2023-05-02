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Гузеров Кирилл Кондратьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гузеров
Имя
Кирилл
Отчество
Кондратьевич
Дата исполнения приговора
03 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 102
Источник
Скан
Оригинальная запись
3556. ГУЗЕРОВ КИРИЛЛ КОНДРАТЬЕВИЧ, 35 л., Гомельск. у., Чечерск. в., д. Сопрыки. Гомельск. Губсуд. Ст. 105, пор. пр. 2 г. Срок исп. не указ. осужд. 3 окт. 923.

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