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Царапин Семен Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Царапин
Имя
Семен
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 246
Источник
Скан
Оригинальная запись
7899. ЦАРАПИН, СЕМЕН ПЕТРОВИЧ, 26 л., Гр. Астраханск. у., Начальск. в., с. Анилина, Астраханск. Ревтриб., Дезертирство, лиш. св, 10 л. условно

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