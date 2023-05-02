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Булычев Авксентий Лаврентьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Булычев
Имя
Авксентий
Отчество
Лаврентьев
Дата исполнения приговора
12 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 42
Источник
Скан
Оригинальная запись
45476. БУЛЫЧЕВЪ, АВКСЕНТІЙ ЛАВрентьевъ. К. Тотемск. у., Спассск. в., д. Курепина, 32 л.; — Вологодск. О. С., 149 и 1480 У. и Выс. маниф. 904 г., съ лиш. ос. пр., тюр. 5 м. и 10 дн. Исп. 12 Апр. 905.

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