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Куликов Василий Егорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Куликов
Имя
Василий
Отчество
Егорович
Дата исполнения приговора
10 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 140
Источник
Скан
Оригинальная запись
25684. КУЛИКОВ, ВАСИЛИЙ ЕГОРОВИЧ. Гр. Веневск. у., Спасск. в. и с.; — Н. С. Даниловск. уч. г. Москвы. Взяточнич., лиш. св. 5 л. Исп. 10 дек. 920.

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