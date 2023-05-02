Щербаков Федор Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Щербаков
- Имя
- Федор
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 19 август 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 681
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 19065. ЩЕРБАКОВЪ, ФЕДОРЪ ИВАновъ. Лиш. ос. пр. изъ к. г. Старобѣльска, 45 л.; Харьков. О. С., 149 и 1654¹ У., по сов. съ приг. сего С. отъ 3 Дек. 907 ,г. (1654¹ У.—ар. отд, 3 г.) и отъ 13 Марта 908 г. (1654¹ У.—ар, отд, 2 г.), арест. отд. 8½ г. Исп. 19 Авг. 908. 902 103346 1654¹ У.| 91 12032 170 М. 96 103734 1654¹ У. | 89 10697 169 М. 95 82914 170 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.