Петров Михаил Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Петров
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 15 декабрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 397
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 91375. ПЕТРОВЪ, МИХАИЛЪ НИКОЛАевъ (онъ же Вѣтровъ). Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Курска, 24 л.; — Москов. О. С., 2 и 4 п. 134, 152, 2 ч. 1655 и 2 п. 1663 У., по сов. съ приг. напеч. въ 908 г. № 91374, арест. отд. 1½ г. Исп. 15 Дек. 907. | 902 56990 170 М. | 99 36654 177 М. | 901 6017 172 М. | 97 18810 169 М.
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