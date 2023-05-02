Закржевский Константин Рохов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Закржевский
- Имя
- Константин
- Отчество
- Рохов
- Дата исполнения приговора
- 30 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 92
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46825. ЗАКРЖЕВСКІЙ, КОНСТАНТИНЪ Роховъ. К. Блонск. у., гм. Жирардовъ, д. Бѣгановъ, 21 г., рд. т. же у. и гм., въ пос. Жирардовъ; — Гм. С. 4 окр. Блонск. у., 2 п. 178 М., тюр. 2 м. Исп. 30 Апр. 905.
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