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Богданов Антон Богданович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Богданов
Имя
Антон
Отчество
Богданович
Дата исполнения приговора
13 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 18
Источник
Скан
Оригинальная запись
683. Богданов Антон Богданович, 34 л., Себежск. у., Томашск. в. Н. С. Деж. кам. Ленинградск. Г. С. Ст. 176, лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 13/Х—26.

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