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Борисов Дмитрий Спиридонов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Борисов
Имя
Дмитрий
Отчество
Спиридонов
Дата исполнения приговора
12 сентябрь 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 11: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. и п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1907. С. 27
Источник
Скан
Оригинальная запись
71252. Борисовъ, Дмитрій Спиридоновъ. К. Канск. у., в. и с. Тосѣева, бывш. мщ. г. Царскаго с., 47 л.; — Г. С. г. Галича, 1 д. 12, 169 и 2 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 12 Сент. 907. | 95 30699 313 У. | 83 84124 169 М. | 92 9824 313 У. | 78 37288 169 М. | 89 68038 1655 У. | 77 18293 169 М. | 87 1118 169 М.

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