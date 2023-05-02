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Мамонтов Иван Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мамонтов
Имя
Иван
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
14 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 241
Источник
Скан
Оригинальная запись
8926. Мамонтов Иван Дмитриевич, 25 л., Сев.-Двинск. г., Подосиновск. р., Архангельск. Губсуд. Ст. 180 п. "ж", лиш. св. 3 г. и пор. пр. 1 г. П. в. з. с. 14 июня 926.

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