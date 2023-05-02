Михалева Прасковья Тимофеевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Михалева
- Имя
- Прасковья
- Отчество
- Тимофеевна
- Дата исполнения приговора
- 16 сентябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 172
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 26778. МИХАЛЕВА, ПРАСКОВЬЯ ТИМОФЕЕВНА, 38 л. Гр. Пермск. у., Ново-Рождественск. в., д. Возокушино; — Н. С. 6 уч. Пермск. у. Самог., лиш. св. 5 л., по амн. нак. замен. пр. р. 2 г. Исп. 16 сент. 920.
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