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Ситников Михаил Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ситников
Имя
Михаил
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
30 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 258
Источник
Скан
Оригинальная запись
9134. СИТНИКОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 17 л., Кирсановск. у., Богородицк. в., с. Подвигаловки. Тамбовск. Губсуд. Ст. 180 п. «в», лиш. св. З г. Исп. 30 окт. 923.

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