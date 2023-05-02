Колышко Федор Корнилиевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Колышко
- Имя
- Федор
- Отчество
- Корнилиевич
- Дата исполнения приговора
- 29 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 105
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15940. КОЛЫШКО, ФЕДОР КОРНИЛИЕВИЧ, 54 л. Гр. Тюкалинск. у., Камышинск. в. и с.; — Н. С. 2 уч. Тюкалинск. у. Винокур., лиш. св. 5 л., в т. ч. 4 г. условно. Исп. 29 авг. 920.
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