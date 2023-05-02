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Рыбаков Николай Михеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рыбаков
Имя
Николай
Отчество
Михеевич
Дата исполнения приговора
31 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 239
Источник
Скан
Оригинальная запись
8459. РЫБАКОВ НИКОЛАЙ МИХЕЕВИЧ, 44 л., Уржумск. у., Пилинск. в., д. Нуса. Вятск. Губсуд. Ст. 144. лиш. св. и пор. пр . 2 г. Исп. 31 авг. 923.

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