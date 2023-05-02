Рыбаков Николай Михеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рыбаков
- Имя
- Николай
- Отчество
- Михеевич
- Дата исполнения приговора
- 31 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 239
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8459. РЫБАКОВ НИКОЛАЙ МИХЕЕВИЧ, 44 л., Уржумск. у., Пилинск. в., д. Нуса. Вятск. Губсуд. Ст. 144. лиш. св. и пор. пр . 2 г. Исп. 31 авг. 923.
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