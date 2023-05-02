Гуйганов Иван Степанович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гуйганов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Степанович
- Дата исполнения приговора
- 25 февраль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 102
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3559. ГУЙГАНОВ ИВАН СТЕПАНОВИЧ, 22 л., Сергачск. у., Старо-Березовск. в., д. Вятовки. В. Т. 8 стр. корп. Ст. ст. 108, 180 п. «е», лиш. св. 3 г. и пор. пр. 1 г. Исп. 25 февр. 923.
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