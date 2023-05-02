Медведев Иван Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Медведев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 08 ноябрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 325
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 89271. МЕДВѢДЕВЪ. ИВАНЪ ИВАНОВЪ. К. Звенигород. у., Аксиньинск. в., д. Масловой, 19 л.; — Москов. Ст. М. С. Мясницк. уч., 16 и 3 п. 170¹ М., по сов. съ приг., напеч. въ 907 г. № 42940, тюр. 6 м. и 2 н. Сей приг. поглощ. приг. Москов. Ст. М. С. Кожевническ. уч., отъ 8 Нояб. 907 г. Спр. о семъ лицѣ, напеч. въ 907 г. № 15425, счит. недѣйствит.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.