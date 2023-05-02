Скворцов Яков Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Скворцов
- Имя
- Яков
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 16 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 258
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9143. СКВОРЦОВ ЯКОВ АЛЕКСЕЕВИЧ, 29 л., Чебоксарск. у., Акрамовск. в., д. Шоркасово. Чувашск. Облсуд. Ст. 149 ч. 2, лиш. св. 1 г. 6 м. Исп. 16 дек. 923.
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