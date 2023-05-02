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Шугай Татьяна Тихоновна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шугай
Имя
Татьяна
Отчество
Тихоновна
Дата исполнения приговора
16 февраль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 289
Источник
Скан
Оригинальная запись
30618. ШУГАЙ, ТАТЬЯНА ТИХОНОВНА, 19 л. Гр. Кобринск. у., Подоленск. в., д. Гориздричи; — Н. С. Василеостровск. р. 2 отд. г. Петрограда. Кража, пр. р. 6 м., с. зач. 1 м. и 13 д. пр. з. Исп. 16 февр. 920.

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