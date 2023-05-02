Аунберг Август Гансов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Аунберг
- Имя
- Август
- Отчество
- Гансов
- Дата исполнения приговора
- 04 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 24
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44988. АУНБЕРГЪ, АВГУСТЪ ГАНСОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Гапсальск. у., Каловерск. в., 30 л.; — Ревельск. О. С. (въ 6 р.), 134, 135, 152 и 1 ч. 1655 У., 169, 172 и 1 ч. 177 М. и Выс. маниф. 904 г., по сов. съ приг. сего С. отъ 21 Янв. 905 г., арест. отд. 1 г. Исп. 4 Мая 905. Симъ приг., поглощ. приг. сего С. отъ 24 Марта 905. | 900 85861 1655 У. | 94 367 170 М. | 99 329 169 М. | 93 48800 169 М. | 94 38174 170¹ М.
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