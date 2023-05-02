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Хаихян Акоп Хазаросов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хаихян
Имя
Акоп
Отчество
Хазаросов
Дата исполнения приговора
07 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 431
Источник
Скан
Оригинальная запись
140687. ХАИХЯНЪ, АКОПЪ ХАЗАРОСОВЪ. Посел. в. и с. Больше-Сальскаго, Ростовск. (н/Д.) окр., 27 л.; — Новочеркасск. С. П. 5 Іюня 909, 2 ч. 132 Уг. У., крѣп. 8 м. Исп. 7 Нояб. 909.

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