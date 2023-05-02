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Беляев Иван Акимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Беляев
Имя
Иван
Отчество
Акимович
Дата исполнения приговора
21 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 15
Источник
Скан
Оригинальная запись
560. Беляев Иван Акимович, 42 л., Зарайск. у., Корнинск. в., д. Альтухово. Н. С. 10 уч. Сокольничск. р. г. Москвы. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 8м. П. в. з. с. 21/ѴІ—26.

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