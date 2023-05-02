Беляев Иван Акимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Беляев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Акимович
- Дата исполнения приговора
- 21 июнь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 15
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 560. Беляев Иван Акимович, 42 л., Зарайск. у., Корнинск. в., д. Альтухово. Н. С. 10 уч. Сокольничск. р. г. Москвы. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 8м. П. в. з. с. 21/ѴІ—26.
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