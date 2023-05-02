Потапов Андрей Афанасьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Потапов
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Афанасьевич
- Дата исполнения приговора
- 08 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 224
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7943. ПОТАПОВ АНДРЕЙ АФАНАСЬЕВИЧ, 39 л., Ижевск. у., Ново-Мултанск. в., д. Пачегурта. Н. С. Селтинск. у. Ст. ст. 143, 153, лиш. св. 1 ½ г. Исп. 8 окт. 923.
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