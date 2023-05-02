Леухин Евфимий Григорьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Леухин
- Имя
- Евфимий
- Отчество
- Григорьевич
- Дата исполнения приговора
- 20 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 229
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8067. ЛЕУХИН ЕВФИМИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 31 г., Краснококшайск. к., Оршанск. в., д. Ванченуш. Марийск. Облсуд. Ст. 80 ч. 1, лиш. св. 1 г. и пор. тар. 2 г. Исп. 20 окт. 923.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.