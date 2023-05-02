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Николаев Василий

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Николаев
Имя
Василий
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 160
Источник
Скан
Оригинальная запись
5121. Николаев Василий. 46 л. Гр. Казанск. у., Балтасинск в., д. Верхней-Ушмы;— Н. С. 7 уч. Казанск. у. Изгот. спиртн. нап., лиш. св. 3 г. условно.

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