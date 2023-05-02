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Ахматгареев Муллагарен

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ахматгареев
Имя
Муллагарен
Дата исполнения приговора
25 октябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 15
Источник
Скан
Оригинальная запись
375. АХМАТГАРЕЕВ, МУЛЛАГАРЕН, 18 л. Гр. Казанск. у., Балтасинск. в., д. Апазовской; — Н. С. 6 уч. Казанск. у., Кража, лиш св. 6 м. Исп. 25 окт. 919.

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