Ахматгареев Муллагарен
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ахматгареев
- Имя
- Муллагарен
- Дата исполнения приговора
- 25 октябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 15
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 375. АХМАТГАРЕЕВ, МУЛЛАГАРЕН, 18 л. Гр. Казанск. у., Балтасинск. в., д. Апазовской; — Н. С. 6 уч. Казанск. у., Кража, лиш св. 6 м. Исп. 25 окт. 919.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.