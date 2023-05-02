Злобин Павел Алексеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Злобин
- Имя
- Павел
- Отчество
- Алексеев
- Дата исполнения приговора
- 04 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 153
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 146228. ЗЛОБИНЪ, ПАВЕЛЪ АЛЕКСѢевъ, Лиш. ос. пр. изъ к. Иркутск. у., Смоленск. в., д. Разводной, 35 л., рд. Царицын. у., въ в. и с. Малой Ивановкѣ; — Саратов. О. С. 7 Окт. 909, 134, 135, 1630 и 1632 У., каторж. раб. 6 л. Исп. 4 Нояб. 909. | 908 84930 170 М. | 96 86915 1525 У. | 905 46912 169 М.
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