Проскурнин Трофим Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Проскурнин
- Имя
- Трофим
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 20 сентябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 364
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29502. ПРОСКУРНИНЪ, ТРОФИМЪ ИВАНОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Тарск. у., Озерниковск. в., д. Бородиной, 38 л., рд. Корочан. у., Пригородной в., въ д. Пехтеревкѣ; — Омск. О. С., 134, 135 и 2 ч. 1484 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 20 Сент. 908. | 95 102325 1654 У. | 88 82091 169 М. | 92 94329 169 М. | 88 9209 169 М.
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