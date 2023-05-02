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Челышев Александр Кузьмин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Челышев
Имя
Александр
Отчество
Кузьмин
Дата исполнения приговора
03 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 447
Источник
Скан
Оригинальная запись
141110. ЧЕЛЫШЕВЪ, АЛЕКСАНДРЪ Кузьминъ. Мщ. г. Оренбурга, 23 л.; — Г. С. 2 уч. г. Оренбурга 28 Окт. 909, 169, 2 и 5 п. 170 М., тюр. 8 м. Исп. 3 Нояб. 909.

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