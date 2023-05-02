Коробченко Василий Иозофатов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Коробченко
- Имя
- Василий
- Отчество
- Иозофатов
- Дата исполнения приговора
- 12 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 206
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 147672. КОРОБЧЕНКО. ВАСИЛІЙ ІОЗОфатовъ. К. Полоцк. у., Александровск. в., д. Новинокъ (с. Крѣпково тоягь), 26 л., рд. т. же у. и в., въ д. Петроковѣ; — Витебск. О. С. 9 Окт. 909, 4 п. 134, 135, 152 и 1459 У., по сов. съ приг. У. Чл. О. С. по Полоцк. у., отъ 1 Мая 908 г. (2 п. 170¹ М. — тюр 1 г.) и З. Н. 2 уч. Полоцк. у. отъ 29 Дек. 908 г. (169 и 170 М. — тюр. 6 м.), арест. отд. 2½ г. Исп. 12 Нояб. 909.
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