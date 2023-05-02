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Борковский Иван Варфоломеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Борковский
Имя
Иван
Отчество
Варфоломеев
Дата исполнения приговора
18 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 41
Источник
Скан
Оригинальная запись
130247. борковскій, иванъ варфоломеевъ. К. Сокольск. у., Нововольск. в., д. Малаго-Глинища, 27 л., рд. т. же у. и в., въ д. Новой-Воли; — З. Н. 2 уч. Сокольск. у. 15 Окт. 909, 169 и 170 М., тюр. 1 г. Исп. 18 Окт. 909. | 903 75666 169 М.

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