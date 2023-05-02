Борковский Иван Варфоломеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Борковский
- Имя
- Иван
- Отчество
- Варфоломеев
- Дата исполнения приговора
- 18 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 41
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130247. борковскій, иванъ варфоломеевъ. К. Сокольск. у., Нововольск. в., д. Малаго-Глинища, 27 л., рд. т. же у. и в., въ д. Новой-Воли; — З. Н. 2 уч. Сокольск. у. 15 Окт. 909, 169 и 170 М., тюр. 1 г. Исп. 18 Окт. 909. | 903 75666 169 М.
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