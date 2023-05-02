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Скотоверов Хаим-Бер Алтеров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Скотоверов
Имя
Хаим-Бер
Отчество
Алтеров
Дата исполнения приговора
02 июль 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 304
Источник
Скан
Оригинальная запись
98660. СКОТОВѢРОВЪ, ХАИМЪ-бЕРъ Алтеровъ, 19 л. Мщ. г. Харькова; — Харьков. О. С., 20 Мая 911, 115, 140, 152¹ и 1647 У., тюр. 1 г., съ зач. 7 м. предв. заключ. Исп. 2 Іюля 911. | 13 Янв. 910 г. Харьков. О. С., 169 М., тюр. 6 м.

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