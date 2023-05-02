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Пименов Василий Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пименов
Имя
Василий
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
13 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 217
Источник
Скан
Оригинальная запись
7696. ПИМЕНОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 28 л., Белозерск. у , Кемск. в., д. Великое Село. Н. С. 5 уч. Белозерск. у. Ст. 180, лиш. св. 1 ½ г. и пор. пр 3 г. Исп. 13 авг. 923

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