Мамонтов Максим Кононов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мамонтов
- Имя
- Максим
- Отчество
- Кононов
- Дата исполнения приговора
- 26 апрель 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 313
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 88919. МАМОНТОВЪ, МАКСИМЪ КОНОновъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Михайлов. у., Митякинск. в., д. Большой-Треполи, 48 л.; — Рязанск. О. С., 2 п. 14, 1 ч. 221, 1 ч. 222 и 1 ч. 225 У., арест. отд. 5 л. Исп. 26 Апр. 908. | 904 43263 1651 У. | 902 109023 172 М.
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