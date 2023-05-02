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Семисалов Петр Никифорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Семисалов
Имя
Петр
Отчество
Никифорович
Дата исполнения приговора
14 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 253
Источник
Скан
Оригинальная запись
8941. СЕМИСАЛОВ ПЕТР НИКИФОРОВИЧ, 19 л., г. Краснодара. Куб.-Черн. Облсуд. Ст. Ст. 144 и 220, лиш. св. 1 г. 1 м. 22 д. Исп. 14 сент. 923

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