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Богомолов Матвей Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Богомолов
Имя
Матвей
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
27 июль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 61
Источник
Скан
Оригинальная запись
2181. Богомолов Матвей Алексеевич, 63 л., б. Грайворонск. у. и в. Курск. Губсуд. Ст. ст. 1 ч. 113, 116, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 27 июля 926.

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