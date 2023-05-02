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Дмитриев Федор Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дмитриев
Имя
Федор
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
29 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 113
Источник
Скан
Оригинальная запись
3951. ДМИТРИЕВ ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ, 25 л., г. Сызрани б. Симбирск. Губсуд. Ст. ст. 76 ч. 2, 180 п. «б», лиш. св. 1 г. 9 м. Исп. 29 мая 923.

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