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Кузьмин Кузьма Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кузьмин
Имя
Кузьма
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
19 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 211
Источник
Скан
Оригинальная запись
7425. КУЗЬМИН КУЗЬМА АНДРЕЕВИЧ, 48 л., Лаптевск. к., Державинск. в., д. Егорьево. Главсуд. Татарск. АССР. Ст. ст. 105, 106 ч. 1 и 189, пор. пр. 3 г. Исп. 19 окт. 923.

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