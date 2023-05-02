Кузьмин Кузьма Андреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кузьмин
- Имя
- Кузьма
- Отчество
- Андреевич
- Дата исполнения приговора
- 19 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 211
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7425. КУЗЬМИН КУЗЬМА АНДРЕЕВИЧ, 48 л., Лаптевск. к., Державинск. в., д. Егорьево. Главсуд. Татарск. АССР. Ст. ст. 105, 106 ч. 1 и 189, пор. пр. 3 г. Исп. 19 окт. 923.
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