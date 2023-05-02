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Тарасов Василий Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тарасов
Имя
Василий
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
02 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 339
Источник
Скан
Оригинальная запись
12538. Тарасов Василий Григорьевич, 54 л., Касимовск. у., с. Ермолова. Н. С. Зацаревск. р. Астраханск. г. Ст. 180 п. "в", лиш. св. 2 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 2 окт. 926.

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