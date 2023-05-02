Буренко Федор Мокиев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Буренко
- Имя
- Федор
- Отчество
- Мокиев
- Дата исполнения приговора
- 10 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 36
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 37961. БУРЕНКО, ФЕДОРЪ МОКІЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Кролевецк. у. Алтыновск. в., хут. Лапшина, 36 л.; — Нѣжин. О. С. (въ 3 р.), 134, 135 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 10 Мая 905. | 903 84594 1655 У., по совок. съ приг., напеч. въ 903 г. № 68477. | 900 897 170¹ М.
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