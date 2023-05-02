Цветкова Мария Константиновна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Цветкова
- Имя
- Мария
- Отчество
- Константиновна
- Дата исполнения приговора
- 23 февраль 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 336
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11656. ЦВЕТКОВА МАРИЯ КОНСТАНТИНОВНА, 30 л., Тверск. г., Бежецк. у., Краснохолмск. в., д. Тушаки. Тверск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 1½ г. П. в. з. с. 23/ІІ—26.
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