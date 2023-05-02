Омельченко Александр Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Омельченко
- Имя
- Александр
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 21 апрель 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 254
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 97340. ОМЕЛЬЧЕНКО, АЛЕКСАНДРЪ Михайловъ, 32 л. К. Острогожск. у., Россошанск. в., х. Новопостояннаго; — З. Н. 7 уч. Острогож. у., 29 Марта 911, 16 и 169 М., по сов. съ приг. сего З. Н. отъ 28 Марта 911 г. (169 М., тюр. 1½ м.), тюр. 3 м. Исп. 21 Апр. 911.
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