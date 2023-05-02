Хримова Елена Никанорова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хримова
- Имя
- Елена
- Отчество
- Никанорова
- Дата исполнения приговора
- 03 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 438
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140892. ХРИМОВА, ЕЛЕНА НИКАНОРОВА. К. Кириллов. у., Петропавловск. в., д. Якушева, 45 л., рд. т. же у. и в., въ д. Тимофеевой; — Череповецк. О. С. 28 Сент. 909, 2 п. 1112 Акц. У., тюр. 6 м. Исп. 3 Нояб. 909. | 907 28734 Акц. У.
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