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Павлов Иван Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Павлов
Имя
Иван
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
26 январь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 264
Источник
Скан
Оригинальная запись
9748. Павлов Иван Николаевич, 21 г., Курганск. окр., Варгашинск. р., д. Банниковой. Н. С. 15 уч. Курганск. окр. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 26 янв. 926.

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