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Пахомова Евфросиния Пахомовна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пахомова
Имя
Евфросиния
Отчество
Пахомовна
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 195
Источник
Скан
Оригинальная запись
27520. ПАХОМОВА, ЕВФРОСИНИЯ ПАХОМОВНА, 40 л. Гр. Себежск. у., Шумихинск. в., д. Мясово; — Н. С. 1 р. 4 отд. г. Петрограда. Мошеннич., лиш. св. 2 г. условно.

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