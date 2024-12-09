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Моцюк Федор Афанасьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Моцюк
Имя
Федор
Отчество
Афанасьев
Дата исполнения приговора
20 январь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 301
Источник
Скан
Оригинальная запись
27691. МОЦЮКЪ, ФЕДОРЪ АФАНАСЬЕВЪ (онъ же Лукашукъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Староконстантинов. у., Теофипольск. в., с. Ледуховки, 28 л., рд. Балтск, у., Юзефпольск. в., въ с. Катериновкѣ; — Елисаветград. О. С., 152, 1630 и 1632 У., каторж. раб. 12 л. Исп. 20 Янв. 909. Сей приг. Поглощенъ приг., врем. Военн. С., въ г. Проскуровѣ отъ 5 Марта 908 г. (каторж. раб. 20 л.).

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