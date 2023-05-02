Дементьев Андрей Григорьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дементьев
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Григорьевич
- Дата исполнения приговора
- 04 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 109
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3789. ДЕМЕНТЬЕВ АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 37 л., Амурск. г., д. Жарикова. Амурск. Губсуд. Ст. 93, лиш. св. 1 г. Исп. 4 сент. 923.
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