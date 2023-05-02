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Козин Александр Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Козин
Имя
Александр
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
01 апрель 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 130
Источник
Скан
Оригинальная запись
4431. КОЗИН АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ, 22 л., Ржевск. у., Елецк. в., д. Ленино. В. Т. 48 стр. див. Московск. окр. Ст. 205 п. «б», лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 1/ІѴ—24.

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